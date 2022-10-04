Kamu-İş 9 Eylül İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu’nda uyarı grevi yapıyor

Kamu-İş, üyelerinin süresiz grevde olduğu beş okulun yanı sıra bugün 9 Eylül İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu’nda uyarı grevi yapıyor.

Olumlu bir sonuç alınmaması halinde 9 Eylül İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu’nda da Cuma gününden sonra süresiz greve gidilecek; böylelikle süresiz grevde olunan okul sayısı 7'ye yükselecek.

TAK muhabirine bilgi veren Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sendikalaşmanın önüne geçmeye çalıştığını, "taşeron işçisi" adı altında çalışan hademelerin sendikaya üye olmasını hazmedemediğini savundu.

Serdaroğlu, bu hademelere Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket tarafından mobing uygulandığını da iddia etti.

Yasalara göre çalışanların grevde olduğu iş yerine istihdam yapılamayacağını belirten Serdaroğlu, yasa dışı bir şekilde farklı şirket elemanlarının çalıştırılarak grev kırıcılığı yapıldığını savundu. Bunun yasalara göre 4 asgari ücret cezası olduğunu ancak "Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasaları takmadığı" görüşünü ifade eden Serdaroğlu, “Kimse yasaların üstünde değil” diyerek dava açacaklarını kaydetti.

Serdaroğlu avukatlarının üzerinde çalıştığı dava dosyası hazır olduğunda dosyalanacağını da ifade etti.

“Merkezi İhale Komisyonu’nun da söz konusu şirketin ihalesini sürdürmek istemediğini, Rekabet Kurulu'nun ihale iptal kararı ve bir daha bu şirketin ihaleye katılmaması yönünde karar aldığını” savunan Serdaroğlu, “Belli ki ihale şartnamesine uygun olmayan ciddi bir sorun tespit edildi” diye konuştu.

Kamu-İş çalışanlarının süresiz grev kararı olan okullar şunlar: “20 Temmuz Fen Lisesi, Gönyeli İlkokulu, Değirmenlik Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu ve Bayraktar Ortaokulu”.

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04/10/2022 09:46