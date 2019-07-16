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Kamu-İş Ankara’da eğitim seminerine katılıyor

Kamu-İş’ten 33 kişilik bir heyet, Ankara’da eğitim seminerine ve çeşitli etkinliklere katılıyor.

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16/07/2019

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Kamu-İş Ankara’da eğitim seminerine katılıyor

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-İş) bağlı Kamu-İş’ten 33 kişilik bir heyet, Ankara’da eğitim seminerine ve çeşitli etkinliklere katılıyor.

Hür-İş’ten yapılan açıklamaya göre Sendika Genel Mali Sekreteri Derviş Delikurt öncülüğündeki heyet, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun davetiyle, Ankara’da bugün başlayarak 19 Temmuz’a kadar sürecek sendikal eğitim semineri ve çeşitli etkinliklere katılmak üzere adadan ayrıldı.

Açıklamada, bu tür etkinliklerin dayanışmanın, birlikteliğin ve emek mücadelesinin onurlu yaşamı için bir gereklilik olduğu belirtilerek, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’na teşekkür edildi.

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