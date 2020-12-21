Kamu İş Başbakan’dan, Artan Vakalar Nedeniyle Kriz Masası Kurulmasını İstedi

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Başbakan Saner’e çağrıda bulunarak, son günlerde artan vakalara karşı çalışma hayatında alınması gereken önlemler hakkında bir kriz masası kurulmasını istedi.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklama yaparak, giderek artan yerel bulaşın endişe verici boyutlara geldiğini belirtti ve “Birçok işyerinde temaslı arkadaşlarımız olabilir. Ancak personel eksikliğinden dolayı ne olacağı belirsiz. Bu çalışanlar için ne gibi önlemler alınacak? Başbakanlıkta tüm sendika başkanları ve ilgili paydaşlarla bu konuda bir kriz masası kurulmasını talep ediyoruz” dedi.

Salgın döneminde yerel vakalardaki artışın işyerlerinde çalışanlar arasında ciddi endişeye neden olduğunu ifade eden Serdaroğlu, bir çok işyerinde temaslılar olabileceğini kaydetti ve şu görüşlerini ifade etti:

“Ciddi bir süreçten geçiyoruz. Covid salgınında yerel vakaların giderek çoğalması işyerlerinde çalışanlar arasında ciddi bir tedirginliğe neden oldu. Bu süreçte biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Hükümetten Başbakanlık’ta bir kriz masası oluşturmasını ve bizimle birlikte örgütlü olan tüm sendikaların başkanlarını çağırıp ne yapılabileceğine ilişkin bir görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini düşünüyoruz.”

“NE GİBİ ÖNLEMLER ALINACAK?”

Hastalıkta özellikle hiçbir semptom göstermeyen vakaların ciddi bir tehlike barındırdığını belirten Serdaroğlu, semptom göstermeyen hastaların dışarıda gezdiğini ve tespit edilemediğini dile getirdi.

Serdaroğlu, “Bunlar elbette çalışma hayatına da yansıyacaktır. Bu durumda dairelerde temaslılar olabilir. Bir daha kapanmamak adına derhal alınması gereken önlemlerin masaya yatırılacağı bir toplantı yapılmalı. Sendikalar olarak biz ne yapabiliriz? Bunları ortaya koymalıyız. Birkaç yerden bu sorunlar önümüze gelmeye başladı. Ancak personel eksikliğinden dolayı ne olacağı belirsiz. Bu insanlar için ne gibi önlemler alınacak? Bu önlemlerin denetimi konusunda sendikalar işbirliğine hazırdır” ifadelerini kullandı.

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21/12/2020 14:42