Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu: Sorun çözülmezse eylemlerimiz artacak
Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendika başkanları taşeronların sorunlarının çözümlenmemesi nedeniyle başbakanlık önünde eylem ve açıklama yaptı.
07/07/2022
Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendika başkanları taşeronların sorunlarının çözümlenmemesi nedeniyle başbakanlık önünde eylem ve açıklama yaptı.
Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı açıklamada , emekçilerin haklarını almak için eylem yaptıklarını söyledi.
Serdaroğlu açıklamasında, “Örgütlü olduğumuz iş kollarında taşeron sistemi durdurulmalıdır. Eğer bu sorun çözülmezde eylemin şiddetini artıracağız” dedi.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dün toplanmamasını da eleştiren Serdaroğlu, “Komisyon bugün toplanacak. Hükümet yetkililerini, masaya oturmadan önce asgari vicdana davet ediyoruz, sonra masaya otursunlar” dedi.
Açıklamanın ardından Başbakanlık kapısına siyah çelenk bırakıldı.