KAMU-İŞ Eylemini Yangından Dolayı İptal Etti
Kamu-İş, Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladığı eylemi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı iptal etti.
28/02/2020
HK
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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladığı eylemi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı iptal etti.
Kamu-İş yayınladığı yazılı açıklamada, Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı, kamudaki terfilerle ilgili Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladıkları kınama eylemini iptal ettiklerini belirtti.