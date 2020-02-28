KAMU-İŞ Eylemini Yangından Dolayı İptal Etti

Kamu-İş, Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladığı eylemi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı iptal etti.

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28/02/2020
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KAMU-İŞ Eylemini Yangından Dolayı İptal Etti

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladığı eylemi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı iptal etti.

Kamu-İş yayınladığı yazılı açıklamada, Devlet Hastanesinde çıkan yangından dolayı, kamudaki terfilerle ilgili Maliye Bakanlığı önünde bugün yapmayı planladıkları kınama eylemini iptal ettiklerini belirtti.

28/02/2020 11:45
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TAGS: Kamu-İş, Maliye Bakanlığı, TAGS: yangın, haber, kıbrıs, kktc, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, kıbrıs haberleri, KAMU-İŞ Eylemini Yangından Dolayı İptal Etti
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