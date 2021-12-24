Kamu-İş Genel Başkanı Serdaroğlu 6 aydır ek mesai ödenmediğini hatırlattı

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu 6 aydır ek mesai ödenmediğini anımsattı, üyeleriyle birlikte eyleme gideceklerini duyurdu

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24/12/2021

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Kamu-İş Genel Başkanı Serdaroğlu 6 aydır ek mesai ödenmediğini hatırlattı

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuyla ilgili şu açıklamada bulundu

Kamu İş Sendikası olarak örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde ek mesaiye kalmama eylemi başlatıyoruz.

Kamu çalışanlarının 6 aydan beri ödenmeyen ek mesaileri ile ilgili olarak hükümetin sendikamızı muhatap alıp bir ödeme planı sunmaması ve sendikamızla istişare içinde bulunmaması nedeniyle 27 Aralık Pazartesi gününden itibaren hastanelerin yoğun bakım ve acil servisleri hariç örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde ek mesaiye kalmama eylemi başlatıyoruz.

24/12/2021 11:35
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TAGS: KAMU-İŞ
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