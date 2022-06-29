Kamu-İş ile taşeron çalışanları eylem yaptı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başbakanlık önünde günlerdir eylem yapan taşeron işçi üyelerine destek için Başbakanlık önünde eylem yaptı. Eylemde, toplu iş sözleşmesi vurgusu yapıldı.

BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE ZİNCİRLİ EYLEM

“Başbakan duy sesimizi... Taşeron sistem, köleliktir.” sloganıyla eylem yapan sendika, Başbakanlık önüne zincirlerle gitti.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, “Bakanlar Kurulu gündeminde, taşeron işçiliğinin hakkı olan toplu iş sözleşmesi yoktur. Bu işçiler, devlet hademesidir. Bu işçiler, Kamu-İş’te örgütlüdür. Yasal hakları olan toplu iş sözleşmesini istiyorlar. Devlet, devletse bu insanlara sahip çıkacak. Aylardır bu insanları ödemeyen şirket, bugün bu insanları ödeyecekmiş. Bu para, emeğin karşısında fazlasıyla hak ediliyor. Haklarımız yasal primler de yatırılmadı. Kölelik sistemi bitmiştir.

“EMEĞİ SÖMÜRDÜNÜZ, EMEKÇİYİ TEHDİT ETTİNİZ...”

2008’de başlayan taşeron sistemine artık geçit vermeyeceğiz. Hükümet edenler böyle bilecek. Bu memlekette taşeronculuğu yapamadınız, emeğe saygılı olmadınız, emeği sömürdünüz, emekçiyi tehdit ettiniz, emekçiden hep aldınız, hep cezalandırdınız” dedi.

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29/06/2022 19:12