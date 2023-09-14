Kamu-İş, Kadın Dayanışma Komitesi’ni hayata geçirdi

: Kamu-İş, Kadın Dayanışma Komitesi’ni hayata geçirdiğini duyurdu.

Kamu-İş Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, yıllar önce yönetmeliği hazırlanan ancak çeşitli sebeplerden ötürü hayata geçmeyen komite, ilk toplantısını kadınlarla birlikte yaptı.

“Kadının toplum nezdindeki yerini üyelerimizle daha da güçlendirmek istiyoruz” diyen Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sendika olarak kadınlara daha fazla ulaşmak istediklerini kaydetti.

Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, “Emek mücadelesinde kadın erkek ancak omuz omuza birlik olursa sonuç alabilir. Ülkemiz nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmasına rağmen, sadece yüzde 28.9’u karar mekanizmalarında yer alabiliyor. Çalışma hayatında ayrımcılık, mobing ne yazık ki kadınların modern dünyada hala baş etmek zorunda olduğu konular. Ancak emek mücadelesinin kadını erkeği olamaz. Emek mücadelesi bir bütündür. Ancak tek yürek olursak başarılı olmak mümkündür” ifadelerine yer verdi.

Kamu-iş’in bugüne dek kadın-erkek omuz omuza mücadele yürüttüğünü kaydeden Serdaroğlu, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini yansıtan asıl unsurun kadınlara gösterilen değer olduğunu vurguladı.

“Kadın toplumda ne kadar değerliyse ve gelişmişse toplum da o kadar gelişir. Kadın ne kadar geri kalmışsa toplum yaşamı da bir o kadar geri kalır” diyen Serdaroğlu, Kadın Dayanışma Komitesi’ni hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Serdaroğlu, “Amacımız kadınların sosyal hayattaki varlığını, toplum nezdindeki yerini üyelerimizle daha da güçlendirmektir. Çok geniş bir alanda faaliyet gösterecek yeni komitemizin, hem sendikamıza hem de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.