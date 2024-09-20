Kamu-İş kıdem tazminat davasını kazandı

Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki Kamu-İş Sendikası, çalışma hayatında çok kritik öneme sahip tarihi bir davayı kazandı.

Kamu-İş’ten yapılan açıklamada “Yüksek Mahkeme’nin bugün aldığı kararla kıdem tazminatını ısrarla ödemekten kaçan hükümete bir kez daha dur” denildiği ifade edildi.

Açıklamada, 2019 yılından beri Kamu-İş’te örgütlü işçilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan kıdem tazminatı hakları için yürütülen davada bugün Yargıtay’da okunan karar ile nihayet son noktanın konulduğu kaydedildi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

YARGI NİHAYET SON NOKTAYI KOYDU

“Emekli çıkan üyelerimizin hakları ödenmiyordu. Uzunca bir süredir üyelerimizin kıdem tazminatı hakkı için mücadele veriyorduk. Bununla ilgili alt mahkemelerde kazanmış olduğumuz davaları hükümet istinafa götürdü. İstinafta da bu hakkımızı vermemek için direndiler. Ancak yargı son noktayı koydu. Bugün işçilerimizin lehine kıdem tazminatı hakkını kazandık. Yasalar ve yargımız hükümetin yaptığı yanlışa ‘dur’ dedi.

BU KARAR HÜKÜMETE DERS OLSUN

Bunu tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Hak yerini bir gün elbette bulur. Yeter ki mücadeleyi bırakmayalım. Bu karar hükümete de ders olsun. Emekçilerin haklarını gasp ederek hiçbir yere varamazlar. Toplu İş Sözleşmesi’nde haklar karşılıklı müzakereyle belirlenir. ‘Ben vermem, ben yaptım oldu’ tarzı emrivakilere Kamu-İş olarak bugüne kadar hiç boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz.”

TAZMİNAT HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINDI

Kamu-İş adına davayı yürüten Avukat Şefik Aşçıoğulları da kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün olan 19-20-21/23 sayılı Yargıtay tarafından sonuçlanan davalar ile Kamu-İş Sendikası’nın KKTC ile toplu iş sözleşmelerinin toplumda “göç yasası” olarak tanımlanan, kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasasına (47/2010) aykırılık teşkil etmediği saptandı. Kararla bayramlık ödeneği hakları gibi, kıdem tazminatı hakkının da toplu iş sözleşmesi ile güvence altına alınması sağlandı.”