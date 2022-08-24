Kamu-İş mahkemeler önünde...
KAMU-İŞ devlet okullarındaki taşeron hademeler için ihaleye çıkılmış olması gerekçesiyle, saat 09.00’da mahkemeler önünde toplandı.
24/08/2022
Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) devlet okullarındaki taşeron hademeler için ihaleye çıkılmış olması gerekçesiyle, saat 09.00’da mahkemeler önünde toplandı.
Serdaroğlu, “Okullarımızın kaosa sürüklenmesini istemiyoruz” sloganıyla mücadelelerinin devam ettiğini belirtti ve hükümeti eleştirdi.
Kamu İşçileri Sendikası ( KAMU-İŞ), taşeron hademe çalışanların yaşadığı mağduriyete tepki koymak amacı ile bugün Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda uyarı grevi yapmaya başladı.