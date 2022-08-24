Kamu-İş mahkemeler önünde...

KAMU-İŞ devlet okullarındaki taşeron hademeler için ihaleye çıkılmış olması gerekçesiyle, saat 09.00’da mahkemeler önünde toplandı.

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24/08/2022

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Kamu-İş mahkemeler önünde...

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) devlet okullarındaki taşeron hademeler için ihaleye çıkılmış olması gerekçesiyle, saat 09.00’da mahkemeler önünde toplandı.

Serdaroğlu,  “Okullarımızın kaosa sürüklenmesini istemiyoruz” sloganıyla mücadelelerinin devam ettiğini belirtti ve  hükümeti eleştirdi. 

Kamu İşçileri Sendikası ( KAMU-İŞ), taşeron hademe çalışanların yaşadığı mağduriyete tepki koymak amacı ile bugün Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda uyarı grevi yapmaya başladı.

 

 

24/08/2022 09:11
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TAGS: kamu-iş, uyarı grvi,
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