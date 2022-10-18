Kamu-İş, süresiz grevde olduğu 9 okula bugün 16 okul daha ekledi

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18/10/2022

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Kamu-İş, süresiz grevde olduğu 9 okula bugün 16 okul daha ekledi

 Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere sendikal haklarının ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek”, bugünden itibaren süresiz grevde oldukları 9 okula, 16 okul daha eklediklerini duyurdu.

Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren greve gidilen 16 okulu şu şekilde açıkladı:

“İskele'de Yenierenköy Lisesi, Yenierenköy İlkokulu, Ziyamet İlkokulu; Güzelyurt'ta Maarif Anaokulu, Özgürlük ilkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Güzelyurt Meslek Lisesi, Zümrütköy İlkokulu; Mağusa'da Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Çanakkale Ortaokulu, Karakol İlkokulu; Girne'de Karşıyaka İlkokulu; Lefkoşa'da Atatürk İlkokulu, Arap Ahmet İlkokulu”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışanların hak ve hukukunu göz ardı ettiğini öne süren Serdaroğlu, “Ülke demokrasisi bu uygulamalarla yara alıyor” diye konuştu.

18/10/2022 09:32
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TAGS:  Kamu İşçileri Sendikası, Kamu-İş, Ahmet Serdaroğlu, okul, grev
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