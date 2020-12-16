Kamu-İş, TÜK merkezinde yarın uyarı grevi yapacak

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) yarın Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) Lefkoşa merkezinde 08.00-10.00 saatleri arasında 2 saatlik uyarı grevi yapacak.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuyla ilgili açıklamasında, “TÜK’ün aylardır çalışanlarının sosyal sigorta primlerini yatırmadığını” ileri sürerek, sendikanın tüm çağrılarına rağmen hükümetin bu konuda gereken duyarlılığı göstermediğini iddia etti.

Serdaroğlu, eylemin sonunda yapacakları basın açıklamasında, hükümete son bir kez daha çağrı yapacaklarını da kaydetti.

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16/12/2020 18:53