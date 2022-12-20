Kamu-İş yarın Cumhurbaşkanlığına yürüyecek

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20/12/2022

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Kamu-İş yarın Cumhurbaşkanlığına yürüyecek

 Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) “hademelerin uğradığı haksızlığa ve yapılan adaletsizliğe karşı devletin başındaki Cumhurbaşkanına sesini duyurmak” amacıyla yarın 11.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda olacak şekilde yürüyüş gerçekleştireceğini açıkladı. 

Konuyla ilgili Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yapılan adaletsizliği, insanlığa ve emeğe yapılmayacak uygulamaları yapan hükümetin her merciine mücadele ve müzakereyi yapmamıza rağmen sendikalı oluşumuzdan dolayı çözüm üretmemektedir” denildi.

20/12/2022 18:34
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TAGS: Kamu-İş yarın Cumhurbaşkanlığına yürüyecek
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