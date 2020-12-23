Kamu-İş yarın TÜK’ün tüm şubelerinde tam gün grev yapacak

Kamu-İş, ”aylardır sigorta ve ihtiyat sandığı primleriyle vergileri yatırılmadığı” gerekçesiyle, yarın Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) tüm şubelerinde tam gün grev yapacağını duyurdu.

Kamu-İş, TÜK’te geçen hafta yaptığı iki saatlik uyarı grevinin dozunu artırarak, yarın TÜK’ün tüm şubelerinde tam gün grev yapacağını belirtti.

Geçen hafta Perşembe günü, sorunların çözümü için uyarı yaptıklarını ve bugün mesai bitimine kadar süre tanıdıklarını söyleyen Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hiçbir adım atılmadığını savunarak, “Biz de yarın tüm TÜK merkez ve şubelerinde tam gün grev kararı aldık” dedi.

TÜK çalışanlarının aylardır sağlık sisteminden faydalanamadığını belirten Serdaroğlu, Hükümetin bir an önce TÜK çalışanlarının sorunlarını çözmesini istedi.

Şubat ayından bu yana üretici ve toplumun mağdur olmaması adına her türlü iyi niyeti ortaya koymalarına rağmen Maliye ve Tarım Bakanlıkları arasında adeta mekik dokuduklarını belirten Serdaroğlu, “TÜK çalışanları bugün sağlık hizmetini ve eczaneden ilaçlarını alamayacak duruma geldi. TÜK çalışanının bekleyecek zamanı kalmadı” ifadelerini kullandı.

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23/12/2020 17:07