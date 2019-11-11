Kamu-İş’in açtığı davada ara emri duruşması yapıldı

KAMU-İŞ’in, Eğitim Bakanlığı’nda ve okullarda taşeron işçi çalıştırılmaması için Yüksek Mahkeme’de açtığı davanın ara emri duruşması yapıldı. Karar çarşamba günü verilecek.

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), taşeron sistemini ortadan kaldırmak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda ve bağlı okullarda çalışan taşeron işçilerin çalıştırılmaması amacı ile Yüksek Mahkeme’de dava açtı. Davanın ara emri duruşması bugün saat 09.00’da Yüksek Mahkeme’de yapıldı karar çarşamba günü açıklanacak.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, bir yıldır başlattıkları mücadelenin hukuki süreci için bugün mahkemeye geldiklerini belirterek, “taşeron işçileri, taşeron hizmetleri ve taşeron şirketleri adıyla devletin yaptığı usulsüz istihdamlar nedeniyle buradayız” dedi.



Serdaroğlu, bu konulardaki ihale süreçlerinin amacını aştığını, artık insan pazarlığı yapıldığını, 2007-2008 yılından beri sürdürülen ihale sürecinde çalışan kişiler değişmezken, sadece şirketlerin değiştiğini, hangi şirketlerin bu kişileri alacağı ve daha ucuza çalıştıracağı ihalesine çıkılır aşamasına gelindiğini savundu.

Yasaların, kamuda bu tarz işlerin kimler tarafından yürütüleceğinin açıkça belirtildiğini söyleyen Serdaroğlu, yasaya göre, bu tarz işçilerin sadece personel dairesinden münhal açıklanarak istihdam edilebileceğini vurguladı.

Serdaroğlu, “2007-2008’den beri hükümet edenler, yasaları tanımaz haldedirler ve bu tutumlarını da sürdürüyorlar ve boşalan emekliye ayrılanın yerine Personel Dairesi’nden münhal açıp istihdam yoluna gitmek yerine usule aykırı ihaleye çıkıyorlar” dedi.

Bunun sürdürülebilir bir yapı olmadığını, boşalan kadroların doldurulmamasının bir süre sonra büyük sıkıntılara yol açacağını ifade eden Serdaroğlu, uzun zamandır yaptıkları görüşmelerden bir netice alamamalarından dolayı yüce mahkemeye müracaat ettiklerini söyleyen Serdaroğlu, “yasalarımıza güveniyoruz bu konuda olumlu bir karar alacağımızda hiçbir endişem yoktur” dedi.

Serdaroğlu, ortada yasalara uygun olmayan hareket ve davranışlar olduğunu yineleyerek, bu süreçten kimsenin ne şirketlerin ne de kişilerin mağdur olacağını, devlet münhal açarak aynı şekilde çalışmalarına devam edeceğini şirketlerin de zaten bu işçilerin işvereni olmadığını söyledi.

Serdaroğlu, kendilerinin sendika olarak bu kölelik sistemine geçit vermeyeceklerini belirterek, kararın açıklanmasının 13 Kasım Çarşamba gününe ertelendiğini belirtti.

11/11/2019 13:25