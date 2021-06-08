Kamu-İş’ten Mağusa Serbest Liman’da Grev Uyarısı

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08/06/2021

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Kamu-İş’ten Mağusa Serbest Liman’da Grev Uyarısı

Kamu-İş, Mağusa Serbest Liman'da “idarecilerin sergilediği yönetim zaafı nedeniyle iş barışının bozulduğuna ve çalışanlar arasında büyük huzursuzluk baş gösterdiğine” işaret ederek, grev uyarısında bulundu.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, “çalışanlara yönelik mobbing dahil iş barışını bozan yönetimsel hatalara karşı, Serbest Liman’da sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı kalmadığını” kaydetti.  

Kamu-İş olarak iş barışını yeniden tesis etmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na gerekli bilgileri ulaştırdıklarını ifade eden Serdaroğlu, “Sorunlar giderilmediği taktirde perşembe günü Mağusa Serbest Liman’da tam gün uyarı grevine gideceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” dedi.

08/06/2021 16:33
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TAGS: Kamu-İş, Mağusa Serbest Liman, grev
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