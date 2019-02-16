Kamu Reformu pazartesi Meclis’te

Başbakan Tufan Erhürman BRT’de yayınlanan ve gazetecilerin katıldığı Basın Odası programında gündemin öne çıkan konularını değerlendiriyor.

Erhürman, Kamu Reformu’nun pazartesi mecliste olacağını ifade ederek resmi gazetede yayınlanacağını belirtti. Erhürman, “Kamu reformunun gerçekten reform olabilmesi için çok ciddi reformların yapılması gerek. Bunun nasıl olacağını tartışmalar başlayınca göreceğiz. Yapılacak kamu reformu ile İstatistik Dairesi ve Enerji Dairesi kurulacak. Bu daireler için de personel alınması gerekli. Bir taraftan reform öngörürken bir taraftan da bu hesapları yapmazsanız sorun yaşarsınız” ifadelerini kullandı.