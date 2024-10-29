Kamu sağlık kurumları hasta tedavi ücretlerinde değişiklik

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29/10/2024

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Kamu sağlık kurumları hasta tedavi ücretlerinde değişiklik

Kamu sağlık kurumları yatılı hasta tedavi ücretleri güncellendi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan "Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü" kapsamında ücret kalemlerini içeren yeni cetvel paylaşıldı.

Dün itibarıyla yürürlüğe giren tedavi ücretleri, tüm cerrahi işlem, uygulama, tedavi, muayene, raporlama, değerlendirme, görüntüleme, işlem ve analizleri kapsıyor. 

Yeni cetvelde, standart yatak tarifesi 1300 TL, gündüz yatak tarifesi 500 TL, kuvöz bin TL, yoğun bakım 3 bin TL, hekim konsültasyonu 300 TL,  poliklinik muayenesi 400 TL,  genel anestezi altında muayene 900 TL, biyopsi, iğne bin TL oldu. 

 

29/10/2024 13:27
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TAGS: haber, kıbrıs
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