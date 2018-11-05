Kamu-Sen: 47/2010 sayılı yasayla ilgili önerimiz komitede görüşülecek

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), kamu çalışanlarının aylık (maaş) ve diğer ödenekleri düzenleyen 47/2010 sayılı yasayla ilgili hazırladıkları değişiklik önerisinin yarın komitede görüşülmesini beklediklerini belirtti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamu-Sen’in yasa önerisi şunları içeriyor:

“Yüksek öğrenimli hizmet sınıfında bulunan kamu görevlilerine ikinci üniversite hakkı verilmesi; yükselme yeri kadroları için koşulların değiştirilmesi; ilk yükselmede (terfi) 7 yıl, daha sonrakilerde 3 yıl koşulu aranması; yükselme yeri kadrolarında sınav geçme notunun 50 olması.”