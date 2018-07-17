Kamu-Sen, Akdoğan Sağlık Ocağı’ndaki Saldırıyı Kınadı

Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Akdoğan Sağlık Ocağı’nda görevli üç kişinin darp edilmesi nedeniyle, perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında sağlık ocağında grev yapılacağını açıkladı.

KAMU-SEN açıklamasında, Sağlık Bakanlığı'nın gerekli girişimleri yapmaması halinde uyarı grevlerinin artırılacağı kaydedildi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Pazar akşamı 22.30’da Akdoğan Sağlık Ocağı’nda bulunan üç 112 görevlisi arkadaşımıza ve üyelerimize görevleri esnasında darp gerçekleştirilmiştir. Bir üyemizin boğazı sıkılmış olup ciddi şekilde darp edilmiştir. KAMU-SEN olarak öncelikle emekçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Konunun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, “Arkadaşlarımıza bunu yapanların hesabının sorulması için girişimlerde bulunuldu, perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında Akdoğan Sağlık Ocağı’nda uyarı grevi yapılacak ve Sağlık Bakanlığı'nın gerekli girişimleri yapmadığı durumda ise uyarı grevlerimizi artıracağız” ifadesine yer verildi