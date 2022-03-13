Kamu-Sen Başkanı Atan, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

ads ads
13/03/2022

ads
ads
ads
Kamu-Sen Başkanı Atan, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atan, mesajında, kutsal, saygın ve onurlu bir mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren doktor ve sağlık hizmetlerini halka ulaştırmada fedakarca görev alan sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutlayarak, başarı ve mutluluk diledi.

“Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar,  tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim” ifadelerini kullanan Atan, sağlık çalışanlarına haklarının ödenemeyeceğini kaydetti.

13/03/2022 15:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kamu-Sen Başkanı Atan, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.