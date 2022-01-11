Kamu-Sen, ‘Göç Yasası’ Kapsamındaki Çalışanlardan Daha Düşük Vergi Alınmasını İstedi

KAMU-SEN, “Göç Yasası” olarak adlandırdığı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamındaki çalışanların, maaşlarına yansıtılacak hayat pahalılığına ek olarak, vergi dilimlerinde düzenlemeler yapılarak alım güçlerinin artırılmasını istedi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın en çok asgari ücretliler ile sendikalar tarafından “Göç Yasası” olarak adlandırılan 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamındaki kamu çalışanlarını etkilediği vurgulandı.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamındaki çalışanların maaşlarına yansıtılacak yüzde 37,26 olarak belirtilen hayat pahalılığına ek olarak, vergi dilimlerinde de düzenlemeler yapılması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, “7/1979 sayılı yasa ile istihdam edilen çalışanlar ile 47/2010 aradaki maaş farkları zaman içinde kapatılma yoluna gidilmelidir” denildi.

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11/01/2022 16:12