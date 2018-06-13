Kamu-Sen, HP adaylarını ağırladı

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, ziyarette yaptığı konuşmada “Siyasi partilerin sendikamıza öncelik verip gelmeleri bize mutluluk ve onur veriyor” diyerek şunları kaydetti:

“Biz güçlü sivil toplum örgütüyüz. Artık son düzlüğe girdik. Belediyecilik ülkemizin en önemli olgularından biridir. Bu işin ihtisasını yapmış insanlar görevde olmalıdır. Gördüğüm kadarıyla ülkede bütün belediyeler sıkıntı içinde. Lefkoşa Türk Belediyesi Avrupa’da tanınan tek belediyemiz. Olması gerekenlerin olmadığı, çevre yönünden, trafik yönünden, her yönden sıkıntılar olan bir belediyeye dönüştü. Değişim önemlidir. Bizim istediğimiz icraatların ön planda olmasıdır. Gelen arkadaşların belediyeye neler katacağı çok önemlidir. Halkın Partisi’ne hayırlı olmasını diliyorum”