KAMU-SEN Hükümeti Zamları Geri Almaya Çağırdı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), hükümeti, zamları geri almaya çağırdı.

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22/06/2021

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KAMU-SEN Hükümeti Zamları Geri Almaya Çağırdı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), hükümeti, zamları geri almaya çağırdı.

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, zamların geri alınmaması halinde gelecek tepkilere hazırlıklı olunması gerektiği dile getirildi.

Akaryakıt zammının elektrik fiyatlarına ve tedarik zincirine etki edeceği dile getirilen açıklamada, halkın yoksullaştığı kaydedilerek, hükümet istifaya çağırıldı.

22/06/2021 10:50
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TAGS: Kamu-Sen, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası
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