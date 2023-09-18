KAMU SEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Türkiye’de

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18/09/2023

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KAMU SEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Türkiye’de

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, Türkiye’de HAK-İŞ ile ortak eğitim programı düzenledi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, heyet, Hak – İş Genel Başkanı Mahmut Arslan,  HAK-İŞ Kadın Komitesi ile bir araya geldi.

Toplantıya, Hak – İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC KAMUSEN  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Seher  Güneş ve beraberindeki heyet, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ile Komite Başkanları ve uzmanlar katıldı.

Hak – İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC-KAMUSEN  heyetini HAK-İŞ’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ilgaz’da gerçekleştirilecek eğitim programının başarılı geçmesini temenni etti.

18/09/2023 17:54
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TAGS: KAMU SEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Türkiye’de
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