Kamu-Sen 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı

Kamusen, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemirhan mesajında, Kamusen olarak kadına yönelik şiddetin; “topluma yapılan en büyük ahlak dışı hareket”, “bir insanlık hakkı ihlali” ve “toplumsal sorun” olduğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

Her üç kadından birinin şiddete ve/veya psikolojik tacize maruz kaldığını, çocukların ağır fiziksel saldırılara uğradığını üzülerek izlemekte olup toplumda da “Kadına” karşı yapılan şiddetleri önleyecek yasal düzenlemelerin yapılmasına rağmen yeterli olmadığını gördüklerini dile getiren Özdemirağ, hükümetin, aile içi şiddetin, çocuk istismarlarının, iş yerlerindeki mobbingin ve tacizlerin önlenmesi amacıyla tedbirlerin alınmasında başlatacağı tüm çalışmalarda, toplumu bilinçlendirmede, farkındalık yaratmada ve yasa çalışmalarında gereken her türlü çalışmalarda Kamusen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi olarak katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

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24/11/2021 15:21