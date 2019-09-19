KAMU-SEN: Ödeme yapılmazsa grev devam edecek!

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Merkezi Cezaevi çalışanlarının alacaklarının geri kalanının yarın ödenmemesi duurumunda Merkezi Cezaevi’ndeki grevin devam edeceğini açıkladı.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili yapılan haberleri üzülerek okuduğunu ve söylemleri doğru bulmadığını belirterek Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsız bir kurum olarak tayin ve terfi gibi çok fazla sıkıntıları olduğunu iddia etti.

Atan, İçişleri ve Maliye Bakanları ile Merkezi Cezavi çalışanlarının tam ödenmesi konusunda anlaşılmasına rağmen ödemelerin yüzde 50 olarak gerçekleştiğini, bunun da daha sonra teknik hata olduğunun ve ödemelerin tam yapılacağının belirtilerek grevin durdurulmasının istendiğini kaydetti.

Bu açıklamayı inandırıcı bulmadıklarını kaydeden Atan, ödemeler yatana kadar grevin devam edeceğini söyledi. Atan “Maliye Bakanı bu açıklamasını daha önce yapsaydı bu sorunlar olmazdı” dedi.

Atan, benzine yapılan zamma halkın tepki vermediğini ve kabullendiğini savunarak bunu eleştirdi. Hükümetin artık vatandaşların sorunlarına dönmesi gerektiğini ifade etti.

19/09/2019 19:04