Kamu-Sen, Rauf Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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12/01/2024

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Kamu-Sen, Rauf Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Genel Başkanı Metin Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atan, mesajında, “Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, hasret, özlem ve saygıyla anıyoruz” diyerek,  “Kıbrıs Türk halkının lideri Denktaş, tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle esaret içinde yaşayan halklara da örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.

Atan, “Rauf Raif Denktaş adı, Kıbrıs Türk tarihinde olduğu kadar, kalplerimizde de daima yaşayacaktır. Değerli liderimiz Rauf Raif Denktaş'ın gösterdiği yolda emin adımlarla yürüyen Kıbrıs Türk halkı, sürdürdüğü haklı davasını ilkelerinden sapmadan ve taviz vermeden kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

12/01/2024 14:26
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