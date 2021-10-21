KAMU-SEN: Siyasiler seçim ve koltuk derdinde

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21/10/2021

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KAMU-SEN: Siyasiler seçim ve koltuk derdinde

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Üye ve Sosyal İşler Sekreteri Kemal Baysaloğlu, siyasileri seçim ve koltuk derdinde olmakla suçlayarak, dün yaratılan akaryakıt krizi ve konusu edilen tüp gaz krizinin insanların sinir uçlarıyla oynadığını söyledi. 
Baysaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, ülke gündemi ve içinde bulunulan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bugün dövizin yükselmesiyle ilgili hükümet ve muhalefetin ne yaptığını soran Baysaloğlu, “Ülke yangın yeri olmuş, vatandaş markete gidip evine ekmek götüremeyecek hale geldi. Göreniniz var mı? Görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz, duymuyorsunuz” dedi. 
Sorunlara mecliste çare üretilmesi ve bir an önce seçim tarihi belirlenmesi için çağrı yapan Baysaloğlu, “Seçim tarihini bir an önce belirleyin, netleştirin ve seçime kadar da halkın yararına ne yapabiliriz diye düşününün” dedi. 

21/10/2021 18:58
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TAGS: kamusen, baysaloğlu, kktc
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