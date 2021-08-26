Kamu-Sen Taşel’de 7 Haziran’da Başlattığı Grevi Kaldırdı

 Kamu-Sen, 7 Haziran’da Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited’de (TAŞEL) başlattığı süresiz grevi kaldırdı.

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26/08/2021

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Kamu-Sen Taşel’de 7 Haziran’da Başlattığı Grevi Kaldırdı

 Kamu-Sen, 7 Haziran’da Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited’de (TAŞEL) başlattığı süresiz grevi kaldırdı.
Kamu-Sen’den verilen bilgiye göre, varılan uzlaşı ve diyalog sonucunda sorunların minimize edilmesi sebebiyle, her iki tarafın da menfaatleri göz önünde bulundurularak süresiz grev kaldırıldı.
Ortak noktada buluşma adına yapmış olduğu arabuluculukla sorunun çözümüne vermiş olduğu destek için Maliye Bakanlığına teşekkür eden Kamu-Sen, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine  tekrar başlayıp çalışanların hak ve menfaatleri konusunda gerekli adımları atacaklarını bildirdi.

26/08/2021 11:14
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TAGS:  Kamu-Sen, , Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited, TAŞEL
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