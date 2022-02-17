KAMU-SEN, zaman kaybetmeden hükümetin kurulması çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), siyasilere zaman kaybetmeden hükümeti kurma çağrısı yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “23 Ocak seçimleri yapılalı yaklaşık olarak bir ay olmuş, ülke yangın yeri, hükümet hâlâ kurulabilmiş değildir. Koalisyon hükümetinin kurulmasının gecikmesinden dolayı seçim yasakları devam etmekte, bu sayede kamuda birçok iş ve bürokratik işlemler aksamaktadır.” denildi.

Siyasi partilerin kendilerini değil toplumu düşünmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, zamların durmadığı, kriminal olayların arttığı, işçilerin maaş alamadığı belirtilerek, bu dönemden kurtulmanın tek yolunun seçilmiş siyasilerin devlet ciddiyetiyle hareket etmeleri ve zaman kaybetmeden koalisyon hükümetini kurup icraat yapmaları olduğu ifade edildi.

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17/02/2022 15:58