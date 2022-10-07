Kamu-Sen'den '47/2010 sayılı yasayla işe girenlerin maaş farklarının iyileştirilmesi konusunda' açıklama...

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, açıklama yaptı.

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07/10/2022

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Kamu-Sen'den '47/2010 sayılı yasayla işe girenlerin maaş farklarının iyileştirilmesi konusunda' açıklama...

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, "Göç Yasası" olarak nitelenen 47/2010 sayılı yasa ile işe girenlerin maaş farklarının iyileştirilmesi konusunda Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay’la görüştüklerini kaydetti.

Atan, yazılı açıklamasında Canaltay’ın kendilerine konunun pazartesi günü ivedilikle Meclis Danışma Kurulu'na götürüleceği, akabinde de yasanın Meclis’te görüşüleceği bilgisi verdiğini duyurdu.

07/10/2022 12:29
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TAGS: kamusen, maaş, fark,
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