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Kamu-Sen’den çocuklara özel sinema gösterimi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” kapsamında etkinlik düzenlendi

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08/06/2018

Kamu-Sen’den çocuklara özel sinema gösterimi
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, “Mutlu Çocuklar Mutlu Toplumlar” başlığı altında dün düzenlenen sinema gösterimi etkinliğinde, Çocuk ve Gençlik Merkezi’ndeki (ÇOGEM) çocuklar ile üye çocuklara eğlenerek eğitimlerine katkıda bulunmak ve mutlu olmalarını sağlamak amaçlandı.

 “Sosyal sorumluluk çerçevesinde Avenue Sinemax, Dedektif Cüce Şarlot isimli gösterimini çocuklarımıza izlettirmek üzere sponsor olmuştur” denilen açıklamada, Avenue Sinemax’ın etkinliğe “Çocuk bugünün yarını, yarının umududur. Çocuklar geleceğin teminatıdır” sloganıyla katkı koyduğu belirtildi.

 

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TAGS: Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası,  Kamu-Sen,  1 Haziran Dünya Çocuk Günü, sinema, haber kıbrıs 
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