Kamu-Sen’den disiplin tüzüğü değişikliğine ilişkin açıklama: “Yersiz ve zamansız sözde açılım”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, ortaöğretimde “öğrencilerin istemeleri halinde bone üzerine bandana takabilmelerini” içeren disiplin tüzüğü değişikliğine ilişkin açıklama yaptı.

Kıdrışlıoğlu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, ansızın bir tüzük değişikliğiyle ortaöğretimdeki kız çocuklarına, bone ve bandana takma izninin Bakanlar Kurulu tarafından geçirildiğini belirterek, okul çağındaki çocukların bu tür kararlar verecek ehliyete sahip olmadığını; çocukların, kendi istedikleri kıyafetleri, yasalara göre reşit olduklarında ve kendi kararlarını verebilecek ehliyete sahip olduklarını giyebileceklerini vurguladı.

“Şu an yapılan yersiz ve zamansız sözde bir açılım oldu.” diyen Kıdrışlıoğlu, “Sanki daha önce, ‘çocuklara başörtüsü serbestmiş de şimdi yasaklanmış’ gibi haberler yapılarak bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ortaöğretimde zaten başörtüsü yasaktı. Bugün buna müsaade edilirse ileride farklı dine mensup çocuklar ve aileleri kendi dinlerine özgü kıyafet giymek isterse ne olacak?” diye sordu.

Kıdrışlıoğlu, "Okullarda kıyafet tek tip, zenginin fakiri, dini farklı olanın diğerini, bakış açıları farklı olan birinin ötekini eleştirmesine fırsat vermeyecek şekilde simgesel olmayan, eşit görünümlü olmalı ki, çocuklar kendilerini diğerlerinden farklı görmesin” ifadelerini de kullandı.