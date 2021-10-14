Kamu-Sen’den Girne Mahkemesi’nde Eylem Uyarısı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), dün, Girne Mahkemesi’de iki pozitif koronavirüs (Kovid-19) vaka çıktığını ve idarenin gerekli tedbirleri almadığını ileri sürerek, tedbirlerin alınmaması halinde grev dahil her türlü eylem haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün, Girne Mahkemesinde “iki pozitif vaka olmasına rağmen idarenin hiçbir tedbir alınmadığı" bilgisinin taraflarına iletildiği belirtildi.

“Sağlık Üst Kurulu’nun ivedi bir şekilde tedbir almasını” talep eden sendika, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde her türlü grev dâhil eylemi yapacaklarını duyurdu.

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14/10/2021 15:36