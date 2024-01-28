HAK-İŞ Konfederasyonu üyesi, Kamu-Sen'in eğitim programı Ankara’da gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan başkanlığındaki sendika heyeti Türkiye'ye gitti.

Çalışma hayatı ve sendikal konular hakkında sunumlar gerçekleştirilecek eğitim programı, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan'ın açılış konuşmaları ile başlayacak.

Söz konusu eğitim programı, 29 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 10:00’da Ankara The Green Park Hotel’de yapılacak..