Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazetede yayımlanarak, halkın bilgisine getirildi.

KKTC’de görsel ve işitsel medya ile ilgili izin ve düzenlemeleri içeren Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası, "gelişen teknolojilere bağlı olarak mevcut yaptırım ve uygulamaların günün koşullarıyla örtüşmemesi ve yetersiz kalması" nedeniyle yeniden düzenlendi.

Tasarıya ilişkin görüş ve öneriler 20 gün içinde Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak sunulabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü (18 Temmuz) sayısında yer alan Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Avrupa Birliği yasalarına ve yeni teknolojilere uygun olarak, günün koşullarına bağlı var olan ihtiyaçlarımızın daha etkin uygulanabilmesi, yayıncılıktaki gelişmelere paralel bir ilerleme kat ederek, hem yayın içeriklerini, hem de Yayın Yüksek Kurulu’nun işleyişini daha etkin bir duruma taşımak ve yeni teknolojilere imkan sağlayarak, yayıncılarının ilerlemelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.”

Özellikle son yıllarda bir web veya benzeri protokoller kullanılarak, halka açık internet üzerinden (Youtube, Facebook) yapılan sesli veya sesli görüntülü yayınlarda ve halkın bu yayınlara olan ilgisinde meydana gelen artış göz önünde bulundurularak yapılan değişiklikle, herhangi bir yasal düzenlemeye tabi olmayan bu tür yayınların denetim altına alınacağı kaydedildi.

Söz konusu yasa değişikliğiyle; platform yayıncılığının esas ve usullerinin düzenlenmesi de hedefleniyor.

Bu habere tepkiniz:



18/07/2022 18:37