“Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarıs” komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, saat 10.30’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı madde madde görüştü. Komite tasarı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Basın-Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Haber Kameramanları Derneği, Başbakanlık ve Yayın Yüksek Kurulu’ndan yetkililer katılarak, görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

Komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Sadık Gardiyanoğlu ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıda ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve UBP Milletvekili Özdemir Berova yer aldı.

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19/09/2022 17:35