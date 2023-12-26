Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi, kamu ve serbest çalışan doktor reçeteleri hakkında yeni uygulamanın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Sosyal Sigortalar Dairesi'n’den yapılan açıklamada, “Dairemiz sigortalıların daha sağlıklı ve sigortalıların menfaatlerine erişimlerini kolaylaştıracak yepyeni bir sistemi devreye almaya hazırlanmaktadır” ifadelerine yer verildi. Daire, sistemde 2 temelde değişiklik yapıldığını ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sigortalılarımızın geri ödemeleri ve indirimli ilaç alımları hususunda uygulama değişikliğine gidilecektir." ifadelerini kullandı.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Kamu ve serbest çalışan doktor reçeteleri hakkında yeni uygulama

Dairemiz sigortalıların daha sağlıklı ve sigortalıların menfaatlerine erişimlerini kolaylaştıracak yepyeni bir sistemi devreye almaya hazırlanmaktadır.

Sistemimizdeki değişiklik 2 temelde oluşturulmuştur.

a. Kamu sağlık hizmeti sunucularından alınmakta olan reçetelere yazılacak ilaçlar

b. Serbest çalışan doktorların reçetelerine yazılacak ilaçlar

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sigortalılarımızın geri ödemeleri ve indirimli ilaç alımları hususunda uygulama değişikliğine gidilecektir.

1. Önceden, sözleşmeli doktorlarımızın yazdığı ve eczanelerden indirimli şekilde alınan ilaçlarda uygulandığı gibi 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren devlet hastanelerinde yazılan reçeteler de sözleşmeli eczanelerimizden doğrudan indirimli olarak sağlanabilecektir (Emekli sigortalılar KDV ve varsa muadil farkı, aktif sigortalı KDV, varsa muadil farkı ve ilaç bedelinin %20’sini ödemek sureti ile ilacını alacak). Böylelikle sigortalılarımız şube ve büro amirliklerimize herhangi bir başvuruda bulunma ihtiyacı olmaksızın ilaçtan doğan menfaatlerini kullanmış olacaktır.

2. Sigortalımızın, sözleşmeli olmayan bir eczaneden alınmış ilaçları için reçete, makbuz ve fatura ile 1/1/2024 öncesinde olduğu gibi Bölge ve Büro Amirliklerimize başvurusu halinde, iade bedeli sigortalının daireye beyan edilmiş banka hesabına, yasal mevzuat çerçevesinde aktarılacaktır.

3. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren sigortalılarımıza kronik rahatsızlıkları için gerek devlet hastanelerinde gerekse de özel doktorlar tarafından 6 aya kadar geçerli reçete yazdırılabilecek, her ay ilaç alabilmek için reçete yazdırılmasına gerek kalmadan ilaçlarını alabilme olanağı sağlanacaktır.

4. 40 yaşından büyük olan sigortalılarımız ve geçindirmekle yükümlüleri için 1 ayda en fazla 8 kalem ilacı indirimli karşılanabilecektir. 40 yaşından küçük sigortalılarımız kendisi ve geçindirmekle yükümlüleri için 1 ayda dört kalem ilacı indirimli alabilecektir. Yukarıdaki haklarına ilaveten kronik hastalık olduğu doktor tarafından tanımlanmış ilaçlarda, 4 kalem; kurullu ilaçlarda ise kalem sayısına bakılmaksızın ilaçlarını indirimli ödeyebilecektir.

5. Dairemiz ile sözleşmeli olup olmadığına bakılmaksızın (Kamu doktorları mesai saatleri dışında HBYS reçetesi yazamaz) tüm doktorların reçetelerini karşılayacaktır.

6. Dairemizin online sistemi üzerinden reçete yazmak isteyen doktorlar, dairemize başvurmaları halinde online reçete yazma olanağına ücretsiz olarak erişebilecektir.

7. Teminata bağlanıp online reçete yazma olanağı kapatılan eczacılarımız Dairemize müracaat edip İdare Meclisinin uygun bulması halinde yeni sözleşme imzalanarak yeniden online reçete yazabileceklerdir.

8. Teminata bağlanıp online ve/veya manuel reçete yazma olanağı kapatılan Doktorlarımız ise Dairemize başvurarak İdare Meclisimizin onayı ile yeniden reçete yazabileceklerdir.

Tüm sigortalılarımız ile kamuoyunun bilgisini önemle rica ederiz.”