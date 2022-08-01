Kamu Yeterlik Sınavları yapıldı

Kamu Yeterlik Sınavları 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde yapıldı.

Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, sınavlar Üst Düzey, Alt Düzey, Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi olmak üzere toplamda dört düzeyde yapılıp tamamlandı. 50’şer sorudan oluşan sınavların her biri 75 dakika sürdü.

Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda gerçekleştirilen sınavlarda; Üst Düzey Yeterlik Sınavı’na 96 kişi, Alt Düzey Yeterlik Sınavı’na 744 kişi, Orta Düzey Yeterlik Sınavına 903 kişi ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavına 7 kişi olmak üzere toplam bin 750 kişi katılım gösterdi.

Üst Düzey başarı oranı %26, Alt Düzey başarı oranı %41, Orta Düzey başarı oranı %31, Ortaokul Düzeyi başarı oranı ise %29 oldu.

Sınav sonuçları Kamu Hizmeti Komisyonu’nun khk.gov.ct.tr adresli web sayfasından duyuruldu.

KHK’dan yapılan açıklamada, “Sınavlar sonrası khk.gov.ct.tr adresli web sayfamızdan açıklanan sonuçlar geçici sonuçlar olup, sonuçlar, 3 iş günü itiraz süresi sonrasında yapılan tüm itirazlar değerlendirilip kesinleştirilecektir. Yeterlik Sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmeye başlanacaktır .Adaylar, basınımız ve tüm ilgililer sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait khk.gov.ct.tr adresli web adresinden ulaşabilir.” denildi.

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01/08/2022 10:14