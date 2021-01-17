Kamuda bazı bölümler ve birçok iş yeri kapatıldı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 18 Ocak-31 Ocak arasında kapanma kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, ‘belli kurumlar dışında görev yapan kamu görevlilerinin 18 Ocak-31 Ocak arasında çalışmalarına ara verilmesinin, özel sektörde ‘eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmelerle, sarı basın kartı sahipleri haricindeki sektörlerin kapalı olmasının, tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarıyıl tatilinin 31 Ocak’a kadar uzatılmasının, ve yüksek eğitim veren kurumların yüz yüze eğitim hizmetlerinin 31 Ocak’a kadar durdurulmasının uygun görüldüğü’ kaydedildi.

Kapatılan iş yerleri şöyle:

- Eğlence yerleri, sinema, barlar, cafeler, kıraathane/kahvehane vb.

- Piknik alanları ve toplu yapılacak etkinlikler vb.

- Spor salonları, stadyumlar vb.

- Düğün salonları, doğum günü, toplu ibadetler, mevlit vb.

- Gece kulüpleri, kumarhaneler

- Bet ofisleri, internet cafeler, masaj salonları vb.

- Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları vb.

- Pazar yerleri vb.

- Restorant, pastane, cafe, büfe vb. (Sadece paket servisleri ve yerinden alma açık olacak)

- Ev ziyaretleri ve misafirlik,

- Kültür, sanat, sergi salonları, ören yerler, kütüphaneler vb.

Bazı kamu kuruluşları görev yapmayacak…

Öte yandan kamuda görevli polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rusümat Dairesi’nde görev yapan kamu görevlilerinin hizmetlerine devam etmesi uygun görüldü.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yapılan açıklamada belirtilen kurumlar dışında görev yapan kamu görevlilerinin, 18 Ocak 2021 saat:00:01’den 31 Ocak 2021 saat 23:59’a kadar, çalışmalarına ara verilmesine karar verildi.

Ancak bakanlıkların gerekli gördüğü dairelerde çalışanları, ihtiyaç duyulması halinde ita amirlerinin çağrısı üzerine minimum personel ile elzem hizmetlerin yürütülmesi amacıyla göreve çağrılabilecekleri eklendi.

Bu habere tepkiniz:



17/01/2021 09:38