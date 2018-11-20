Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu sabah kamuda yetkili üç sendika ile “uzlaşı masası” oluşturdu.

Uzlaşı masası etrafında, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve genel sekreterler yer aldı. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’de masada yer aldı.

Bu sabah saat 10.00’de Maliye Bakanlığı toplantı salonunda sendikalar ile uzlaşma masasında yapılan toplantıda; vergi düzenlemesi yapılarak alt baremlerin net gelirinin artırılması, sınav geçme notunun tüm kesimlere 50 olarak uygulanması, mahkemelerin personel eksikliğinin giderilmesi için Maliye Bakanlığı’na ulaşmış olan taleplerin yerine getirilmesi ve Hayat Pahalılığı kesintisinin koalisyon ortaklarının bulunduğu bir toplantıda sendikalarla birlikte yeniden ele alınacağı konularında mutabakata varıldı.

DENKTAŞ:

Maliye Bakanı Serdar Denktaş toplantıda yaptığı açıklamada ayrıca, sendikalara kamuoyunda dedikodu olarak çok yaygın olarak dolaşan, ‘emeklilerden kesinti yapılacağı ve bayramlıkların kesileceği’ konusunda herhangi bir çalışma olmadığını ve bu dedikoduların maksatlı çıkarılan dedikodular olduğuna inandığını ifade etti.