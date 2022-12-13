Kamuda örgütlü 11 sendika yarın eylem yapacak

Kamuda örgütlü 11 sendika yarın "Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması, Başbakan’ın sendikalarla imzaladığı protokole uyması" yönünde çağrı yapmak amacıyla eylem yapacak.

Sendikalar adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık önünde saat 09.30’da toplanacak sendika temsilcileri basın açıklaması yapacak.

Eyleme katılacak olan sendikalar şunlar:

“KTAMS, KAMUSEN, KTOEÖS, DEV-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, KTÖS, MALİYE-SEN, HÜR-İŞ”.

Bu habere tepkiniz:



13/12/2022 17:22