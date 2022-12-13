Kamuda örgütlü 11 sendika yarın eylem yapacak

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13/12/2022

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Kamuda örgütlü 11 sendika yarın eylem yapacak

 Kamuda örgütlü 11 sendika yarın "Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması, Başbakan’ın sendikalarla imzaladığı protokole uyması" yönünde çağrı yapmak amacıyla eylem yapacak.

Sendikalar adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık önünde saat 09.30’da toplanacak sendika temsilcileri basın açıklaması yapacak.

Eyleme katılacak olan sendikalar şunlar:

“KTAMS, KAMUSEN, KTOEÖS, DEV-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, KTÖS, MALİYE-SEN, HÜR-İŞ”.

13/12/2022 17:22
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TAGS: Kamuda örgütlü 11 sendika yarın eylem yapacak
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