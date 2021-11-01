Kamuda Örgütlü 3 Sendikadan Zamları Protesto İçin Şok Grev ve Eylem Kararı

Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamları protesto etmek amacıyla şok grev ve eylem yapacağını açıkladı.

Sendikalar, halka da yarından itibaren arabalarının dikiz aynalarına yarından itibaren siyah kurdele takarak, zamlara karşı tepki koyma çağrısı yaptı.

KAMUSEN, KAMU-İŞ ve KTAMS yöneticileri bugün KAMUSEN binasında düzenlediği basın toplantısında zamları eleştirdi.

Basın toplantısında ilk sözü alan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, ülkenin sarsıntı yaşadığını savunarak, ekonomik ve siyasi krizlere işaret etti.

Bir yıla yakındır beklenen UBP kurultayının dün sonuçlandığına değinen Atan, her şeyin kurultaya odaklandığı ülkenin enkaz içinde olduğunu öne sürdü. Atan, UBP Genel Başkanlığına seçilen Faiz Sucuoğlu’na hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

3 sendika olarak zamlara karşı şok eylemler yapma kararı aldıklarını dile getiren Atan, “Hükümet edenlerin şunu bilmesi lazım, kimse bizi kendi vatanımızda, kendi toprağımızda bu durumlara düşüremez” dedi.

“BİZİM GAİLEMİZ HALKIMIZDIR”

Hükümet edenlerin çıkarları doğrultusunda halkı ezmek için yemin etmiş gibi davrandığını ileri süren Metin Atan, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi. “Bizim gailemiz halkımızdır” diyen Atan, hükümetin her ay sonu maaşların ödeneceği müjdesini vermesini de eleştirdi.

Akaryakıta ve tüp gaza yapılan zamlara dikkat çeken Atan “80’lerin Türkiye’sine dönük” iddiasında bulundu.

Hükümete kim gelirse gelsin, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara tepkilerinin büyük olacağını ifade eden Atan, “Bundan sonra zam kararı alırken 3 defa düşünsünler” şeklinde konuştu. Atan, şok eylemleri, peyderpey açıklayacaklarını belirtti.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, ülkenin çok önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, toplumun bedeller ödediğini savundu. Yaklaşık 3 yıldır seçimden sonra Meclis’te bulunan partilerin tümünün kurulan hükümetlerde yer aldığına işaret eden Serdaroğlu, hükümete gelen partilerin gailesinin, halk ve memleketi ileriye götürme gailesi olmadığını söyledi.

10 aylık Ersan Saner hükümetinin en fazla enkazı yaratan hükümet olduğunu iddia eden Serdaroğlu, toplumun önünü açmak yerine tek yapılanın zam olduğunu savundu. Amaçlarının zamlara dur demek olduğunu belirten Ahmet Serdaroğlu, bundan sonraki hükümetlerin bu yapının bu şekilde devam etmeyeceğini bilmesi gerektiğini kaydetti.

Halkın ve sendikaların bu duruma sessiz kalmayacağını dile getiren Serdaroğlu, “hükümetin olmaması” nedeniyle belirsizliğin devam edeceği anlayışının doğru olmadığını söyledi.

“TOPLUM BİRLİK OLMALI”

Böyle bir zamanda toplumun birlik olması gerektiğini belirten Serdaroğlu, muhalefet ve hükümete bakıldığında siyasetten beklenti kalmadığını savundu ve siyasilerin tümünün kendilerini düzeltmeleri gerektiği mesajını almalarını istedi.

Önümüzdeki günlerde “hükümet” mi, yoksa “seçim hükümeti” mi çıkacağını görüp, buna göre adımlar atacaklarını ifade eden Serdaroğlu, kafalarında çeşitli eylem modelleri olduğunu söyledi.

“Bana göre toplumun önünü açmadan kimse seçime gitmesin çünkü hiçbirinin yüzü yoktur toplumun önüne çıkmaya” diye konuşan Serdaroğlu, ciddi bir mücadele içerisine girileceği görüşünü belirtti. Serdaroğlu, Meclis’te bulunan partilerin yaklaşımının, yapacakları eylem ve grevlerin modelini şekillendireceğini bildirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Saner hükümetine eleştirilerde bulunarak, “KKTC devleti dünya tarafından tanınmıyor ancak dünyanın en önemli gazetelerinde bu ülkenin Başbakanının videolarıyla tanınma fırsatı yakalanmıştır. Bu bizler için onur kırıcı bir durumdur” şeklinde konuştu.

Bunun unutulmaması ve tarihe kara leke olarak geçmesi gerektiğini öne süren Bengihan, “Bir halk layık olduğu gibi yönetilir” sözüne atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk halkının en iyisine layık olduğu ve en iyi tercihi yapacağı görüşünü belirtti.

Yaşanan süreçten hükümetten muhalefete herkesin ders çıkarması gerektiğini ifade eden Bengihan, kimsenin halka bunları bir daha yaşatmaması gerektiğini söyledi.

“Ülke yangın yerine döndü” diyen Bengihan, zamların yağmur gibi geldiğini, asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

“KAŞIKLA VERDİLER, KEPÇEYLE GÖTÜRDÜLER”

“Kaşıkla verdiler, kepçeyle götürdüler” ifadelerini kullanan Güven Bengihan, hükümetin istifasına rağmen tüp gaz ve akaryakıta yapılan zamlarla halkın fakirliğe doğru sürüklendiğini söyledi.

Hükümetin sorumsuz davrandığını ileri süren Bengihan, piyasa ve halkın, bazı fırsatçı kesimlerin eline bırakıldığını savundu.

Fakirleşen halkın, daha da fakirleşmesine neden olan zamları protesto etmenin boyunlarının borcu olduğunu dile getiren Güven Bengihan, bundan sonra gelecek hükümetin, halkın alım gücünü koruyucu yönde politikalar geliştirmesi gerektiğini kaydetti. Zam yapılmasına şiddetle karşı olduklarını vurgulayan KTAMS Başkanı Bengihan, zamlara karşı gereken tepkiyi vereceklerini belirtti.

Önümüzdeki günlerde şok eylem ve grevlerin yapılacağını duyuran Bengihan böylelikle, hükümetlerin zam kararını 3 değil 33 kere düşüneceğini belirtti.

Halk sorunlara çözüm üretecekse, hükümette birinin olmasına gerek olmadığını ifade eden Bengihan, gelecek için yararlı hükümetlerin kurulması temennisini dile getirdi.

ZAMLARA KARŞI SİYAH KURDELE

Yarından itibaren zamlara tepki koymak için arabaların dikiz aynalarına siyah kurdele takılması için halka çağrıda bulunan Bengihan, halkın da mücadeleyi sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan görevinden çekildiğinde veya izne çıktığında yerini kimin alacağının hangi mevzuatta düzenlendiğinin açıklanmasını da isteyen Bengihan, mevzuatta böyle bir amir hüküm olmadığını savundu.

2022 yılı bütçesinin ekim sonunda Meclis’ten geçmesi gerektiğini kaydeden Bengihan, Meclis’in açılamaması nedeniyle bütçenin görüşülemediğini belirtti.

Gidişatın iyi olmadığını ve vurdumduymazlığın faturasının halka kesilmeye çalışıldığını savunan Bengihan, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

3 sendikanın örgütlü oldukları yerlerde şok eylemler yapacağını ifade eden Bengihan, salı gününden sonra şok grevlerin yapılacağını kaydetti.

KTAMS Başkanı Bengihan, yaptıkları eyleme rağmen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı ziyaretlerine devam edeceğini açıklamasını da eleştirdi.

SORULAR…

Basın mensuplarının sorularının da yanıtlandı toplantıda, Bengihan, bir soru üzerine, öğretmen sendikalarıyla da konuyu görüştüklerini, eylemlerini büyük kitlelerle meydanlara taşıyarak, birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

Hükümete kim gelirse gelsin amaçlarının zamlara tepki koymak olduğunu dile getiren Güven Bengihan, yeni zamlar yapılmasını önlemek hedefinde olduklarını kaydetti.

“Kaynak yok” söylemlerini de eleştiren Bengihan, Fiyat İstikrar Fonu’nun maksadının dışında kullanılması nedeniyle zamların halka yansıtıldığını ileri sürdü. Bengihan, ülkede bilerek ve isteyerek adil bir vergi toplama sisteminin kurulmadığını savundu.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da, tepkilerinin zamlara karşı olduğunu ifade ederek, diğer örgütlerin de kendi düşünceleri çerçevesinde hareket edeceklerini söyledi. Atan, “Biz kıvılcımı başlatıyoruz, bunun da geri dönüşü yoktur” dedi.

“MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMET" ÇAĞRISI

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümet kurma görevini vereceğine dikkat çekerek, bütün partilerin içerisinde olacağı bir teknokrat hükümet kurulması gerektiğini belirtti. Meclis’te bulunan partilere “milli mutabakat hükümeti” kurma çağrısı yapan Serdaroğlu, “Seçim değil halkın önünü açsınlar” dedi.

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01/11/2021 14:20