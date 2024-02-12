Kamuda örgütlü üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde grev yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Kamu İşçişleri Sendikası (KAMU-İŞ), bugün Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde iki saatlik grev ve basın açıklaması yaptı.

Sendikalar, istihdam sorunları ve dairede çalışan bir personelin yaşanan personel eksikliğine rağmen başka bir bölgede görevlendirilmesini protesto etti. Personel eksikliğinin giderilmemesi halinde eylemlerin artarak devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Girne Sosyal Sigortalar Dairesi'ndeki basın açıklamasını, KAMUSEN Başkanı Metin Atan, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptı.

-Müdürden açıklama

Öte yandan Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat da basın açıklaması sırasında söz alarak, görevlendirmenin Lefkoşa’daki Emeklilik Servisinde yaşanan personel eksikliğini gidermek amaçlı yapıldığını, “keyfi bir görevlendirme” olmadığını söyledi. Merkezde yer alan ve emeklilerin maaşlarıyla ilgili olan serviste personel sıkıntısı nedeniyle işlemlerin geciktiğini dile getiren Serhat, “Görevlendirme partizanlıktan değil, personel eksikliğini gidermek için yapıldı” dedi.

-Atan

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nin iş yükünün artmasına karşın personel sayısının aynı kaldığını ve personel eksikliği yaşandığını söyledi.

Atan, bu duruma karşın daire müdürünün bir personeli Lefkoşa’ya gönderdiğini belirtti.

Kamuya istihdamların ihtiyaç olan yerlere yapılmadığını savunan Atan, hükümete eleştiriler yöneltti.

Sıkıntıların daha da artacağını ileri süren Atan, istişare yerine “ben bilirim, ben yaparım” mantığıyla hareket edildiğini söyledi.

Metin Atan, sorunların çözülmemesi halinde farklı formüllerle gereğini yapacakları uyarısında bulundu.

-Bengihan

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan da “partizanca ve keyfi yapılan görevlendirmeleri” protesto etmek için grev yapıldığını söyledi.

Bengihan, iş yerinin şube amiri ile görüşülmeden bir görevlendirme yapıldığını savunarak, geçici personelle ilgili nakil yetkisinin müdürde olmadığını dile getirdi.

"Hükümetin partili olan kişileri evlerinin yanına ve yoğun olmayan yerlere görevlendirdiğini" savunan Bengihan, istihdamların yükü fazla olan dairelere yapılması gerektiğini belirtti.

Girne’nin son yıllarda gelişim içinde olduğunu, iş yeri sayısının arttığını, buna karşın dairede personel sayısının değişmediğini rakamlarla aktaran Bengihan, “Personelin ‘yetişemiyoruz, istihdam istiyoruz’ talebi varken bir personelin şube amiri ile görüşülmeden, sendikalarla istişare edilmeden başka bir dairede görevlendirildiğini" söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın konuyla ilgili bilgisi olmadığını söylediğini savunan Bengihan, bakana hesap sorması çağrısı yaptı.

Bengihan, yapılan görevlendirme geri alınana kadar mücadeleye devam edeceklerini, grevlerin uzun süreli grevlere dönüşeceğini söyleyerek, amacın halkın hak ettiği hizmeti alması olduğunu belirtti.

-Serdaroğlu

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise “adam kayırmacılık ve partizanlığın” yıllardır devam eden bir sorun olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, birçok sıkıntının temelinde bu sorunun yer aldığını, siyasilerin kamudaki hizmetlerle ilgili kendilerini disiplin altına almaları gerektiğini savundu.

Hükümetin, “kurultay hesaplarıyla hareket etmek yerine” eğitimde, sağlıkta yaşanan sorunları çözmesi gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, son yapılan istihdamların nerede olduğunu, istihdam edilen kişilerin nerede görev yaptıklarını sordu.