Kamuda yetkili 5 sendika ortak eylemlilik süreci başlatacak

Kamuda yetkili 5 sendika Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), ülkenin karanlığa doğru sürüklenmesine “dur demek” için eylemlilik süreci başlatacaklarını duyurdu.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, kamuda yetkili sendikalar olarak bugün bir araya gelerek, genel bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.

-Yasal süreç başlatılacak

Bengihan, toplantıda, öncelikle kamu çalışanlarının gelir vergisi matrah dilimleri ve oranları yeniden düzenlenirken, sendikaların itirazlarına rağmen en üst oranın yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarılmasının kabul edilemez olduğu ifade edilerek, söz konusu yasa gücünde kararnamenin iptali ve yürütmenin durdurulması için yasal süreç başlatılması yönünde karar alındığını kaydetti.

Sendikaların ülkenin içine sürüklendiği kötü gidişatı da değerlendirdiğini ifade eden Bengihan, zamlar, keyfi fiyat artışları ile halkın günden güne yoksullaştığını belirtti. “Rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarının, partizanlığın ve yandaş kayırmacılığının çığırından çıktığını, ülkenin ‘sorma gir hanına’ döndüğünü, halkın can güvenliği endişesi ile yaşar duruma düşürüldüğünü” öne süren Güven Bengihan, “kamusal hizmetlere erişimin her geçen gün zorlaştığını da” savundu.

KTAMS Başkanı Bengihan, ülkenin hızla karanlığa doğru sürüklenmesine “dur demek” için sendikaların, ilerleyen süreçte en sert şekilde eylemlilik sürecini başlatacağını bildirdi.