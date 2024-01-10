Kamuda yetkili beş sendika, vergi düzenlemesiyle ilgili Maliye Bakanıyla görüştüğünü açıkladı

Kamuda yetkili beş sendika, bugün 16.00’da vergi düzenlemesiyle ilgili Maliye Bakanı Özdemir Berova ile görüştüklerini açıkladı.

KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş, KTÖS ve KTOEÖS yetkililerinin katıldığı toplantı sonrası, TAK muhabirine açıklama yapan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, Bakan Berova’nın kendilerine düzenlemeyle ilgili çeşitli tekliflerde bulunduğunu ifade ederek, şu anda bu teklifleri değerlendirdiklerini belirtti.

Bengihan sendikaların kendi arasında yaptığı değerlendirme sonrası aldığı kararı yazılı şekilde basın ve kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.