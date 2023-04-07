Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Türkiye Okullar arası Voleybol Yarı Final turnuvası için gelen davetin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarla paylaşılmasını ve konu hakkında Resmi Gazete’de yayımlanan kararı eleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Malumunuz üzere 6 Şubat 2023 tarihinde bizleri tarifsiz acılara düşüren bir deprem sonucunda 35 canımızı; çocuklarımızı, öğretmen ve veli arkadaşlarımızı kaybettik. Derneğimizin kurucu üyelerinin hayatları bir daha eskisi gibi olamayacak. Canlarımız, KKTC Yıldızlar Kız ve Erkek Okullar arası Voleybol Şampiyonu olarak bulundukları Adıyaman’da, aç gözlü bir cehalete kurban oldular. Depremin üzerinden henüz 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine ve toplumumuz her an bu acıyı hissetmesine rağmen; bugün kamuoyu önünde paylaşılan ve bakanlıkça alınan kararlar bizleri derinden üzmüştür.

Bu bilgiler ışığında KKTC Bakanlar Kurulu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullar ve KKTC Voleybol Federasyonu’nun dahil olduğu ve deprem sonucu yapılamayan ve hepsinden önemlisi canlarımızı uğruna yitirdiğimiz Türkiye Okullar arası Voleybol Yarı Final Turnuvasının yeniden organize edileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Yine adı geçen turnuvaya okullarımızın da katılımı için Türkiye tarafından bir davet yapıldığı ve bu davetin KKTC Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullar ile paylaşıldığını esefle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu da yetmezmiş gibi 5 Nisan 2023 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarının yayınlandığı Resmî Gazetede katılım gösterecek okullar için ödenek kalemleri de ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu noktada gerek ülkemiz okul ve kurumları gerekse Türkiye’deki okul ve kurumlardan yapılan bu davetlere, hassasiyet göstererek ‘hayır’ diyen tüm kesimlere sonsuz teşekkür ederiz.

Derneğimiz yaşanan travma ve çekilen acılara rağmen hiçbir kulvarda çocuklarımızın ve gençlerimizin spor turnuvalarının iptal edilmesini arzu etmemekte, tam aksine şampiyon meleklerimizin adını yaşatma adına davetlere katılım göstermekte, destek vermektedir.

Çocuklarımızı toprağa defnedeli daha 2 ay bile olmamışken; sebepleri biz kayıp yakınları tarafından hiçbir şekilde kabul edilemez olan bu karar/lar hakkında resmi makamlardan açıklama beklediğimizi, kamuoyu ile paylaşırız. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki KKTC Yıldız Voleybol Şampiyonu olan ve hatıraları önünde tüm toplumun saygı ile eğildiği çocuklarımız, öğretmelerimiz ve veli arkadaşlarımız toprağın altındadır.”

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07/04/2023 20:02