Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yer alan ve iki gün sürecek “Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları Semineri” başladı.

KAMUSEN’den yapılan açıklamaya göre, Uzman Öğretim Görevlisi, emekli Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Nihat Aytürk tarafından sendika üyeleri ve halka açık olarak gerçekleştirilen seminer, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan, “Bugün, hep birlikte kadınların gücünü, emeğini ve topluma katkılarını kutlamak için toplandık. Her yıl 8 Mart’ta, sadece kadınların başarılara imza attığı, güçlü bir toplum inşa ettiği gerçeğini hatırlıyoruz. Fakat aslında, kadınlar her gün hayatımızda, iş dünyasında, sanat, bilim, eğitim gibi her alanda, görünmeyen kahramanlar olarak varlar.” diyerek tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı.

Atan konuşmasını “Son olarak, kadınların toplumun her alanında varlık gösterdiği, eşitlik ve adaletin sağlandığı bir dünya dileğiyle, başta tüm kadınlar olmak üzere, herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Hep birlikte daha güçlü, daha özgür, daha eşit bir geleceğe adım atmak dileğiyle.” diyerek bitirirken, seminere katılan tüm üyelere de teşekkür etti.

Atan’ın ardından sunumunu yapan Uzman Öğretim Görevlisi Nihat Aytürk toplantılardan, törenlere, davetlerden, yazışma kurallarına kadar protokolün çeşitli boyutlarını anlattı.

Seminerin ilk gününde, kamusal ve kurumsal yaşamda protokolün anlam ve önemi, uygulandığı yerler, kişiler ve konular, genel ilkeler, makam protokolü, bayrak protokolü, toplantı protonu, resmi yazışma ve imza protokolü, resmi ve sosyal davranış protokolü konuları irdelendi.

Birinci günü tamamlanan seminer yarın saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi devam edecek. Yarınki oturumlar ardından tamamlanacak seminerin sonunda katılımcılara KAMUSEN tarafından sertifika verilecek.