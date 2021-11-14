KAMUSEN Başkanı Atan:  15 Kasım 1983 tarihi bir gün

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, 15 Kasım 1983’ün Kıbrıs Türk halkının hep gurur ve onur duyacağı varoluş ve özgürlük mücadelesini devlet kurarak, taçlandırdığı tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Atan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan Cumhuriyetin kuruluşunun 38’inci yaşını bir kez daha gururla idrak ettiğini kaydeden Metin Atan, “Geçmişte yaşanan zor günleri asla unutmadan geleceğe güvenle bakarak, büyük fedakârlıklarla kurulan devletimizi her alanda daha da ileriye götürme azmi ve kararlılığındayız” dedi.

Atan, KKTC’nin genç bir devlet olduğunu, bugünlere büyük mücadeleler sonucunda gelindiğini belirterek, şöyle devam etti:

“GÖREVİMİZ DAHA GÜÇLÜ BİR YAPI OLUŞTURMAK”

“Bugün ileriye daha güvenle bakmalıyız ve halkın refahını yükseltmek için çalışmalıyız. Şimdi üstümüze düşen görev, devletimizi ‘hata’ olarak görenlere, ‘gereksiz’ atfedenlere ve varlığımızın devamının en güçlü teminatı olan devletimizi ortadan kaldırmak isteyenlere inat, devlete her zamankinden daha çok sahip çıkarak ve hatalarımızı düzelterek daha güçlü bir yapıyı oluşturmaktır.”

Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitleri rahmetle anan Atan, gazileri, minnet ve şükranla selamladı.

Cumhuriyetin güvencesi büyük Türk ulusuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerine olan sarsılmaz güvenini bir kez daha yineleyen Metin Atan, “Tüm halkımızın Cumhuriyet bayramını en kalbi duygularımla kutlarım” dedi.

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14/11/2021 15:10